“Palestra a casa” con Telestense: istruttori a domicilio in tv per aiutare anziani e persone fragili a tenersi in forma

Movimenti lenti, esercizi di respirazione e concentrazione quelli che vengono proposti questa settimana per il ciclo di lezioni di ginnastica dolce in tv “Io resto in forma”, organizzato dal Comune di Ferrara e realizzato da Telestense.

Dedicato ai cinque elementi, il percorso da eseguire in piedi, è mirato ad acquisire una maggiore consapevolezza dell’energia corporea, migliorare la respirazione e potenziare la concentrazione.

Le lezioni vanno in onda lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

alle 9 su Telestense (canale 16),

alle 11 su Telesanterno (canale 18)

alle 18 su TeleFerraraLive (canale 188).

Venerdì e sabato in replica alle 10 e alle 16 su TeleFerraraLive (canale 188).