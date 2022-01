“Palestra a casa”: da lunedì a venerdì lezioni di ginnastica per tenersi in forma su Telestense, Telesanterno e TeleFerraraLive

Ginnastica da fare a casa propria per ritrovare scioltezza dei movimenti, respirare in maniera funzionale e sentirsi meglio quella che viene proposta dal programma “Io resto in forma. La palestra a casa tua” realizzato nell’ambito delle iniziative di “Ferrara si aiuta” del Comune di Ferrara con la collaborazione di Telestense. Le lezioni della durata di mezz’ora possono essere ancora seguite dal lunedì al venerdì alle 9 su Telestense (canale 16, 113 o 298), alle 11 su Telesanterno (canale 18) e alle 18 su Tele Ferrara live (canale 188).

Sono sufficienti piccoli oggetti che si possono trovare con facilità anche in casa per attrezzarsi a eseguire gli esercizi di ginnastica proposti dal programma “Io resto in forma – La palestra a casa”, organizzato dal Comune di Ferrara e realizzato da Telestense. Gli esercizi sono adatti a tutti e pensati in particolare per poter essere fatti dalle persone di età più avanzata o, in generale, meno allenate e fragili. Vengono proposti da istruttori qualificati ed esperti in ginnastica per la terza età.

Qualche consiglio per prepararsi a seguire le lezioni da casa:

posiziona il televisore in modo da vedere il trainer sia in piedi che da sdraiato (circa ad 1,5-2 metri da voi);

elimina gli oggetti che potrebbero intralciare la lezione o creare ostacoli pericolosi (come tappeti domestici, spigoli di mobili, ecc.) in modo da creare una postazione di lavoro confortevole;

indossa abbigliamento comodo: una tuta da ginnastica, calzini antiscivolo oppure scarpe da ginnastica;

Meglio avere a portata di mano alcune cose necessarie per alcuni esercizi:

– un cuscino da posizionare in zona cervicale o lombare quando è richiesto dall’esercizio; una sedia, per avere un appoggio qualora siano previsti esercizi di equilibrio o insorga momentaneo affaticamento (naturalmente assicuratevi che sia stabile); un bastone da usare come asta (va bene anche quello della scopa); una bottiglia di acqua, in modo che sia facile bere quando ne sentite la necessità;

Per gli esercizi a terra, sarà bene che vi procuriate un tappetino assicurandovi che non scivoli sulla superficie d’appoggio

Da non dimenticare, infine, queste precauzioni:

consulta prima il tuo medico curante per accertarti di poter seguire in sicurezza le lezioni, se soffri di patologie croniche;

segui gli esercizi in base alla tua capacità motoria: durante l’attività non devi sentire dolore né eccessivo affaticamento, in caso rallenta;

se ti senti poco sicuro/a, è meglio se riesci a effettuare gli esercizi mentre qualcuno è in casa e può aiutarti in caso di necessità.