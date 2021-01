“Palestra a casa”: istruttori a domicilio in tv per aiutare a tenersi in forma

Sono sufficienti piccoli oggetti che si possono trovare con facilità anche in casa per attrezzarsi a eseguire gli esercizi di ginnastica proposti dal programma “Io resto in forma – La palestra a casa”, organizzato dal Comune di Ferrara e realizzato da Telestense.

Gli esercizi sono adatti a tutti e pensati in particolare per poter essere fatti dalle persone di età più avanzata o, in generale, meno allenate e fragili.

Prevedono l’utilizzo ogni giorno di un attrezzo diverso gli esercizi che questa settimana vengono proposti da una degli istruttori qualificati ed esperti in ginnastica per la terza età che si stanno alternando per guidare i telespettatori. Dopo aver eseguito gli esercizi avvalendosi dell’appoggio di una sedia e dell’allungamento di un semplice strofinaccio, mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio 2021 sarà la volta di un bastone come quello della scopa (lungo almeno come l’apertura delle braccia) e poi di due bottigliette da mezzo litro piene d’acqua.

Le lezioni vanno in onda lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

alle 9 su Telestense (canale 16),

alle 11 su Telesanterno (canale 18)

alle 18 su TeleFerraraLive (canale 188).

Venerdì e sabato in replica alle 10 e alle 16 sul canale TeleFerraraLive (canale 188).