PALLAMANO: dodici squadre nel prossimo campionato

Tra le avversarie dell’Ariosto le ripescate Mezzocorona e Cellini Padova

Il Consiglio Federale della FIGH riunitosi a Misano Adriatico in data 10 Luglio, in occasione della giornata conclusiva del 17° Festival della Pallamano, ha stabilito le linee guida dei prossimi campionati di Serie A1 e A2 maschili e femminili. In Serie A1 femminile saranno 12 le compagini ai nastri di partenza, con 1^ giornata calendarizzata per il prossimo sabato 11 settembre. Alle dieci squadre regolarmente iscritte, si aggiungono Mezzocorona e Cellini Padova per le quali il Consiglio Federale ha accolto le rispettive richieste di reintegro. Hanno rinunciato all’iscrizione l’Oderzo e la neo-promossa Bruneck, mentre Casalgrande, anche lei promossa all’esito delle Finals di Chieti, ci sarà.

Le squadre al via della Serie A1 femminile per la stagione 2021/22:

Brixen Sudtirol, Casalgrande, Cassa Rurale Pontinia, Jomi Salerno, Cassano Magnago, Leno, Mestrino, Guerriere Malo, Ariosto Ferrara, AC Life Style Erice, Mezzocorona, Cellini Padova