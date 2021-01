Paolo Orsatti nuovo preidente del Circolo Negozianti di Ferrara

Comunicato a cura del Circolo Negozianti di Ferrara

Nei giorni scorsi si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nella prospettiva di dare continuità al progetto pluriennale di rilancio avviato negli anni scorsi è stato nominato Presidente del Circolo Dei Negozianti, Paolo Orsatti, Vicepresidente, Riccardo Modestino mentre Giovanni Piepoli diviene Presidente Onorario. Gli altri componenti sono : Renato Dionisi (Economo), Fiorenza Cassetti (Contabile), Achille Agnati (Segretario Generale ). Consiglieri: Guido Beltrami, Remo Guerrini, Filippo Grossi, Laura Jannotta, Franca Mazza, Poli Zanardi Viviana .

In attesa della ripartenza si sta già mettendo in atto una duplice strategia: da un lato il massimo di supporto ai soci nelle attività storiche, quali il gioco del Burraco e del Trionfo, dall’altro quello di avviare una serie di nuove attività che possano ampliare l’offerta non solo verso gli attuali soci ma anche verso nuovi.

Una breve carrellata delle nuove iniziative ad ampio spettro comprende: eventi culturali, artistici e musicali, culinari con serate a tema per i soci coinvolgendo i principali Chef locali, corsi di cucina dedicati, la sostituzione di un biliardo con buche – gioco americano, la creazione di un’area attrezzata con gioco del ping_pong e del calcino, l’organizzazione di tornei di risiko e molte altre novità. Sarà assicurata una forte attenzione ai social, al web ed alla rivisitazione del sito.

Il tutto in un giusto equilibrio tra il consolidamento dei punti di forza esistenti ed uno sguardo proiettato verso i giovani ed al futuro .

Infine, nel 2021, si celebreranno i 160 anni dalla fondazione del Circolo con tantissime iniziative tra le quali, grazie al sapiente indirizzo di un gruppo selezionato di storici, registi, scrittori, avremo modo di passeggiare nella vita del Palazzo Roverella dal 1510 ad oggi, sia con la pubblicazione di un libro che di un filmato.

Un fantastico Palazzo con un meraviglioso cortile e giardino, un vero angolo di paradiso e di relax per i soci e per i familiari, integrato nella comunità ferrarese ed aperto alla vita della città.