‘Parole illustrate’: prorogata fino al 29 gennaio la mostra di Maria Chiara Berti alla ‘Bassani’ di Barco

Con acquerelli e matita danno vita a un mondo che nasce dalle emozioni delle parole. Sono le opere di Maria Chiara Berti protagoniste della mostra dal titolo ‘Parole Illustrate’ che rimarrà visitabile fino a sabato 29 gennaio 2022 alla biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara), come terzo e ultimo appuntamento della rassegna espositiva dedicata all’illustrazione ‘Picta’.

L’esposizione, prorogata anche per questo primo mese dell’anno, potrà essere ammirata, con ingresso libero, negli orari di apertura della biblioteca: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e il martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30) negli spazi dell’area espositiva. La mostra “Parole Illustrate” raccoglie le opere di Maria Chiara Berti che attraverso acquerelli e matita portano in luce un mondo immaginato scaturito dalle emozioni delle parole.

In esposizione illustrazioni ispirate a poesie di Gianni Rodari e altre ispirate al romanzo di Italo Calvino “Le Città Invisibili”, oltre alle tavole di un progetto-libro dedicato ad una canzone del cantautore Maurizio Caravita. Selezionata al concorso per l’illustrazione “Ester, regina di libertà” nel 2014 con tavole ad acquerello sulla storia di Ester, Maria Chiara Berti è stata selezionata ed ha esposto anche per la mostra “Le immagini della fantasia” presso la Fondazione Zavrel nel 2020 sul tema “La luna al guinzaglio di Gianni Rodari” e nel 2021 sul tema “L’intimità chiamata casa”.

La passione per il disegno è nata da bambina e l’ha accompagnata da sempre. Realizza disegni e illustrazioni che portano in luce il suo mondo interiore, una realtà fatta di piccole cose, personaggi incantati e morbidi. Disegna per i bambini, per le mamme e per tutti coloro che vedono nelle sue rappresentazioni qualcosa che li rende felici. Attualmente prosegue la sua formazione sulla didattica dell’arte indirizzata a bambini e adulti.

Sito web: https://mariachiaraberti.com/

Instagram: @mariachiaraberti.atelier