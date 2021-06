Per i 150 anni dalla nascita e i 70 anni dal debutto al Giro d’Italia, l’ammiraglia del pastificio Ghigi 1870 torna a casa.

Il 2021 è un anno di grandi celebrazioni per il Pastificio Ghigi. Infatti, quest’anno oltre a ricorrere il 150esimo anno dalla fondazione del Pastificio, ricorre anche il 70 esimo anno dal debutto di Ghigi 1870 al Giro d’Italia, avvenuto nel 1951. Negli anni ’50 Ghigi 1870 rappresentava il terzo pastificio italiano ed era presente nel ciclismo ai massimi livelli con una propria squadra.

Oggi fa parte del più importante Gruppo Agroindustriale nazionale, quotato in Borsa: BF SpA. Per festeggiare e ricordare questi importanti traguardi, il Pastificio Ghigi 1870 ha deciso, innanzitutto, di tornare al Giro d’Italia, e l’ha fatto in qualità di sponsor della squadra tutta italiana, come le sue materie prime, Bardiani CSF Faizanè fornendo agli atleti un fondamentale alimento come la pasta Ghigi Integrale. Non solo, per celebrare i due anniversari, Ghigi terrà un evento commemorativo in grado di unire in un’unica giornata passato e futuro, reso possibile dal ritrovamento di una fondamentale compagna di viaggio lungo le strade del Bel Paese e non solo.

Venerdì 25 giugno, si terrà infatti un’emozionante rievocazione storica: la mitica Ammiraglia della squadra Ghigi 1870 tra il 1958 e il 1962, la bellissima Alfa 1900, farà ritorno a casa presso lo stabilimento del Pastificio Ghigi. Ospiti d’eccezione saranno proprio quei corridori che resero grande la squadra in quegli anni. I ciclisti dell’epoca, a bordo dell’Alfa, partiranno dal Grand Hotel di Rimini alle ore 10,00 per dirigersi verso la sede del pastificio Ghigi, in via G. Falcone 188, a San Clemente. Ad accompagnarli in bicicletta, ci saranno i protagonisti della squadra Bardiani CSF Faizanè, appena rientrati dal Giro d’Italia 2021. In occasione di questo evento, Telestenste realizzerà uno speciale per la rubrica “Con i Piedi per Terra Oggi” in onda mercoledì 30 giugno alle 21,30.

“Oggi ricordiamo il passato, festeggiando il presente e il futuro. Sono tanti i momenti importanti che vogliamo ricordare con questo evento celebrativo, partendo certamente dai 150 anni del Pastificio, fino allo stretto rapporto tra Ghigi e il mondo dello sport con particolare attenzione al mondo del ciclismo e quindi naturalmente al Giro d’Italia.” Ha dichiarato Mauro Tonello, Presidente di Ghigi 1870. “Un rapporto che nasce e si fonda sullo stretto legame che la sana alimentazione ha con lo sport a tutti i livelli. Se pensiamo alle altissime performance richieste ai ciclisti, l’alimentazione è certamente uno dei fattori che contribuiscono, ad esempio con una materia prima di primissima qualità, a fornire quelle proprietà nutrizionali richieste agli sportivi e che solo una filiera certificata e trasparente come quella del pastificio Ghigi 1870 può garantire.”

Il quotidiano impegno di Ghigi 1870 nell’assicurare l’eccellenza dei suoi prodotti è certificato dal Gruppo BF Spa che attraverso le sue società e in particolare il controllo della più grande azienda agricola italiana, Bonifiche Ferraresi (circa 10.000 ettari di proprietà divisi in realtà produttive in Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna), può garantire la produzione di alimenti di qualità 100% italiana per un’alimentazione sana derivante da un’agricoltura innovativa e sostenibile.

“Partendo da questi valori il Gruppo BF Spa è negli anni divenuto partner di realtà sportive di grande importanza come appunto la squadra Bardiani CSF Faizanè. Consapevoli che gli aspetti culturali di una sana alimentazione sono e saranno sempre più fondamentali nelle nostre società sempre più attente agli aspetti legati alla salute” – ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa, che ha proseguito – “Questo momento di festa, dopo un anno molto difficile per tutti, vuole celebrare i grandi risultati di ieri e di oggi del Pastificio Ghigi 1870, ed è un momento che si inserisce perfettamente in quel binomio costituito da tradizione e innovazione che è alla base di ogni nostra attività. Quindi ancora una volta tanti auguri al pastificio Ghigi 1870”.