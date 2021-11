Per i piccoli ricoverati dell’Ospedale di Cona arrivano i libri donati dall’Orto Botanico di Ferrara

Consegnati oggi, lunedì 29 novembre, ai Reparti Pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, i libri donati dall’Orto Botanico di Ferrara, in collaborazione con il Sistema Museale dell’Università degli Studi di Ferrara e l’Erbario. Le opere sono dedicate alle piante e alla botanica per tutte le età e sono tradotte sia in lingua italiana che inglese.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi presso l’ospedale di Cona, era presente il Prefetto dell’Orto Botanico di Ferrara, Renato Gerdol, assieme al personale del Sant’Anna, Roberta Burnelli (Responsabile Oncoematologia Pediatrica), Maria Grazia Cristofori (Coordinatore Infermieristico Terapia Intensiva Neonatale), Franca Mazzini (Coordinatore Infermieristico Pediatria e Chirurgia Pediatrica), Simona Rinieri (Dirigente Medico Pediatria).

“Il 2021 è un anno di grande importanza per l’Orto Botanico dell’Università di Ferrara – dichiara Renato Gerdol – perchè quest’anno ricorre non solo il 250° anniversario dalla fondazione, ma coincide anche con il 700° anniversario della morte di Dante. Per celebrare la ricorrenza l’Orto Botanico ha organizzato una serie di iniziative, tra le quali va menzionata una mostra su Dante e la Botanica ideata proprio per la concomitanza dei due anniversari. Vogliamo che sia un momento di festa – prosegue il prof. Gerdol – anche per tutti i bambini ed i ragazzi del Reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna che non hanno potuto partecipare alle iniziative che si sono svolte presso l’Orto Botanico. Per noi si tratta di un mondo fantastico e ricco di scoperte che speriamo possa affascinare e portare un po’ di gioia ai piccoli ricoverati nei momenti più difficili”.