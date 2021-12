Per i più piccoli due nuovi appuntamenti pre-natalizi con le letture animate alla biblioteca Luppi di Porotto

Due nuovi appuntamenti con le letture animate alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) attendono i bambini dai 3 anni mercoledì 15 dicembre 2021 alle 17 e sabato 18 dicembre alle 10,30. Il gruppo di lettori delle ‘Briciole di Fole’ tornerà infatti ad animare le giornate in biblioteca con tante nuove storie per i più piccoli.

Per l’appuntamento di mercoledì 15 dicembre in programma tante letture “alla scoperta delle emozioni”, mentre l’incontro di sabato 18 dicembre, l’ultimo del calendario 2021 delle “Belle storie” alla biblioteca Luppi, sarà tutto dedicato al Natale, tra letture e laboratori a tema.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando allo 0532 731957 (accesso con Green pass e mascherina)

Per info: [email protected], tel. 0532 731957.