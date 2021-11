Per i più piccoli tanti appuntamenti in attesa del Natale dall’1 al 22 dicembre alla biblioteca Bassani di Barco

Calendario ricco di appuntamenti per i più piccoli, il prossimo mese di dicembre, alla biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). In programma, nella sala Ragazzi, narrazioni, letture animate e laboratori creativi per vivere in compagnia le giornate invernali, in attesa del Natale.

Nei pomeriggi di mercoledì 1, 15 e 22 dicembre, alle 16,45, sono previsti tre appuntamenti per condividere la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia. L’appuntamento del 22 dicembre sarà in particolare dedicato alla magia dell’Avvento.

In programma anche laboratori creativi a tema natalizio: sabato 11 dicembre alle 10 l’illustratrice Maria Chiara Berti condurrà “A forma di macchia”, il 15 dicembre l’ora del racconto (alle 16,45) sarà seguita da “Un magico Natale…di carta” e infine sabato 18 dicembre alle 10 ci sarà il laboratorio “Crea la tua ghirlanda con materiali di recupero”.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita. I posti sono limitati e occorre effettuare la prenotazione telefonando al n. 0532797477 o scrivendo a [email protected]