Per i più piccoli ‘Un Parco di storie’ da ascoltare all’ombra degli alberi alla biblioteca Bassani di Barco

Tante storie avventurose, strampalate, divertenti e un po’ paurose per bimbi e famiglie. Tornano le letture pomeridiane proposte, per cinque mercoledì dal 23 giugno al 28 luglio, alle 17,30, dalla biblioteca comunale Bassani di via G. Grosoli 42 a Barco (Ferrara).

A fare da teatro agli appuntamenti, pensati in particolare per i bambini dai 3 agli 8 anni, sarà il parco accanto alla biblioteca, che ospiterà le narrazioni all’ombra dei propri alberi, con l’accompagnamento anche di teatrini viaggianti, scatole a manovella e strumenti sonori.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 23 giugno alle 17,30, saranno i narratori e le narratrici dell’associazione Circi-Cerchio di libri, con l’appuntamento dal titolo ‘Io leggo e tu?’. Le letture sono a partecipazione gratuita, con posti limitati.

E’ richiesta l’iscrizione da effettuare contattando i numeri di telefono 0532 797418 o 0532 797477 o scrivendo a [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.