Per la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ domani sera il Teatro Comunale si tingerà di rosso

Il Teatro Comunale di Ferrara aderisce a #neancheperfinta, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Domani, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro Comunale illumina di rosso la sua facciata, il foyer e la Rotonda Foschini. In biglietteria, all’ingresso del teatro di corso Martiri della Libertà 5, sempre domani, verrà posizionata anche una poltroncina, per ricordare tutte le donne vittime di violenza.

Per la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, anche molti teatri aderiranno all’iniziativa, su proposta della Fondazione Teatro Regio di Parma, che ha lanciato la campagna Neanche per finta invitando teatri, istituzioni e associazioni culturali a raccontare e a condividere sui propri siti e profili social, con l’hashtag #neancheperfinta e #notonemore, le proprie iniziative legate al progetto.

“Offrire continui spunti di riflessione è tra gli obiettivi del Teatro Comunale – spiega il presidente Mario Resca – e anche il mondo della cultura deve fare la sua parte per sensibilizzare la collettività. Per questo abbiamo da subito voluto aderire al progetto #neancheperfinta, e porre l’attenzione su un tema, quello della violenza sulle donne, purtroppo ancora attuale”.

Le foto del Teatro illuminato di rosso realizzate degli utenti, che hanno il tag al profilo @teatrocomunaleferrara e con l’hashtag #teatrocomunaleferrara, verranno condivise nelle storie dell’account del Teatro Comunale di Ferrara.

(Ph. Marco Caselli Nirmal)