Per una UE più vicina ai cittadini e più capace di agire

Istituto Gramsci Ferrara – Movimento Federalista Europeo

La pandemia, le questioni ambientali, la transizione digitale, la difesa dei valori in cui crediamo, l’urgenza di un nuovo ordine globale impongono all’Unione Europea di agire, insieme tutti gli Stati membri, per sostenere queste sfide, che nessuno Stato da solo potrebbe realisticamente affrontare.

Con la Conferenza sul Futuro dell’Europa si è aperta la possibilità concreta di andare verso questo cambiamento dell’Unione europea.

Il Movimento Federalista Europeo, insieme alle altre organizzazioni che si battono per l’unità politica dell’Europa, impegnato a promuovere un’Europa federale, sovrana e democratica, ha promosso La Conferenza sul futuro dell’Europa, nel cui ambito Lunedì 13 settembre 2021, alle 17 si è tenuta in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Gramsci Ferrara un dialogo sul testo I valori dell’Europa, curato da Loredana Sciolla (Università di Torino) edito da Treccani (2021).

A parlarne con la curatrice il giornalista Francesco Lavezzi. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Gramsci di Ferrara in collaborazione con Movimento Federalista Europeo sezione di Ferrara.

Il video dell’evento si trova sulla pagina Fb dell’Istituto Gramsci di Ferrara, diretto dal prof. Alessandrini.