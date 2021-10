Percepiva reddito di cittadinanza ma era la proprietaria di 5 auto

Beneficiava del reddito di cittadinanza ma era la proprietaria di 5 autovettura, di cui due di grossa cilindrata. Una donna di 45 anni, D.G.G, di origini siciliane, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Lido degli Estensi, a conclusione di una articolata attività investigativa

I militari avevano fermato per un controllo la 45 enne, già nota agli uffici di polizia e senza fissa dimora, lo scorso mese di agosto, dopo essere uscita da un noto ristorante della costa

Dal controllo dei documenti era emerso che l’auto, una Volkswagen Golf nuova fiammante, era di proprietà della 45enne, nonostante la donna risultasse priva di occupazione ed indigente.

Dai successivi accertamenti è inoltre emerso che alla 45enne erano intestate cinque autovetture, di cui due di grossa cilindrata

E’ scattata quindi la denuncia per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per l’indebita riscossione di 14 mila euro, per false attestazioni. I militari hanno inoltre comunicato all’INPS per la revoca del beneficio.