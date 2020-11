Persone positive al covid e in isolamento domiciliare: torna il Numero verde del Comune di Cento per ricevere la spesa e i farmaci a casa

Da oggi, lunedì 9 novembre, è attivo il NUMERO VERDE 800 375 515 per le persone che in tutta l’area del centese, dopo essere risultate positive al covid, sono obbligate ad osservare la quarantena a domicilio.

Il Numero verde, che risponderà alle chiamate dal LUNEDì AL SABATO, DALLE 9 ALLE 18, funzionerà per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per avere la spesa a domicilio e per i FARMACI. Componendo l’800 375 515 un risponditore automatico fornirà l’opzione 1 per prenotare la spesa o l’opzione 2 per invece quella dei farmaci. Il servizio, come lo scorso marzo, è stato attivato dalla protezione civile di Cento “che ringrazio per l’impegno profuso, in particolare per lo sforzo che ci mettono i volontari dell’Ana. Così come ringrazio anche i volontari della Croce Rossa che si sono resi nuovamente disponibili per la consegna dei farmaci” commenta il sindaco Fabrizio Toselli.

Il servizio di spesa a domicilio è coperto infatti dai volontari Ana (Associazione nazionale alpini) di Cento mentre per i farmaci vengono impegnati i volontari della Croce Rossa della sezione di Cento.

Al numero verde si possono rivolgere anche tutte quelle persone fragili che non sono positive al covid ma che, per ragioni di salute, devono stare il più possibile dentro le proprie mura domestiche.