PESCA: a Medelana e Migliarino l’apertura dei provinciali individuali

Nel Po di Volano e nel Navigabile, domenica a Novi tante squadre ferraresi al debutto nel Trofeo di Serie B

I campi di gara del Po di Volano a Medelana e del Navigabile a Migliarino hanno ospitato le gare di apertura del Campionato Provinciale Individuale di 1-2-3 Serie, manifestazione che oltre a prevedere avanzamenti e retrocessioni tra le Serie garantisce, ai primi della classifica combinata finale, la partecipazione al Campionato Italiano Individuale. Tutte e tre le competizioni sono articolate in tre prove così ripartite. Prima e Seconda Serie 16 Maggio Po di Volano Medelana, 27 Giugno Cavo Lama a Novi di Modena, 24 Ottobre Vallette Ostellato. Terza Serie 16 Maggio Navigabile Migliarino, 11 Luglio e 24 Ottobre Ostellato Vallette. La gara di Medelana è stata organizzata dalla PS FE Casumaresi Tubertini ed ha visto i successi in 1 Serie di Massimo Gilli(assoluto con 9,920 kg. di pescato) e Paolo Gamberoni della Canne Estensi Colmic, Vanes Bonora e Simone Ferioli della PS FE Casumaresi Tubertini. La 2 Serie ha fatto registrare i successi di Felice Bartolini (assoluto con 13,500 kg. di pescato) e Giuseppe Balboni della Cannisti Renazzesi Colmic, Stefano Govoni e Giacomo Ligregni della ASD Castello Maver. La gara di 3 Serie è stata organizzata dalla ASD Castello Maver ed ha visto le vittorie di settore di Davide Mariotti (assoluto con 9,690 kg. di pescato) della ASD Castello Maver, Alberto Cesari e Rinaldo Govoni della Canne Estensi Colmic, Adamo Accorsi e Giuliano Beccati della Garisti Dario Tubertini, Cristian Carpeggiani della Mirabello Dario Maver. Giudici di Gara a Medelana Gianni Braghini nel Navigabile Giovanni Landolfa, elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. Domenica 23 Maggio prende il via sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena il Trofeo di Serie B con tante squadre ferraresi in gara.