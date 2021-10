PESCA: a Ostellato qualificazioni di Carpfishing

Trenta squadre a sfidarsi, è andata male alle formazioni ferraresi

Il campo di gara del Circondariale ad Ostellato ha ospitato la selettiva zonale valida come qualificazione al Campaionato Italiano a Coppie di Carpfishing. La tre giorni di gara è stata organizzata dalla ASD Cavalletta ed ha visto la partecipazioni di 30 coppie provenienti da Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche, solo le prime sei formazioni si sono garantite il diritto a prendere parte alla fase finale e purtroppo tra queste non c’è nessuna formazione ferrarese. La gara ha fatto registrare il successo della coppia Verdelli- Moriconi del GPS Montenovo, per Ferrara 9° posto per Denis Rodolfi e Daniele Vaccari del Ferrara Carp Team, 15° per Giacomo Cavalieri e Matteo Robustini del CPS Codigoro, 16° posto per Fausto Merli e Davide Passi della ASD Cavalletta. In campo provinciale si è disputata la seconda prova del Campionato a Tecnica Feeder, campo di gara le Vallette di Ostellato, organizzazione curata dal Team Bazza S. Bartolomeo Giudice di Gara Giovanni Landolfa, Direttore di Gara Umberto Guidetti, elaborazione dati Alberto Guerzoni. Vittorie di settore per Franco Battaglioli della ASD Mirabello Dario Maver assoluto con 7,290 kg. di pescato, Marco Brina della PS FE Casumaresi Tubertini, Alberto Montanari del Team Bazza S. Bartolomeo. Nell’ambito della Fiera di Santa Croce a Codigoro il CPS Codigoro ha organizzato una gara di pesca aperta sia ai giovani agonisti che ai Seniores con il patrocinio del Bar Francia e di Silla. La gara rivolta ai giovani pescatori ha visto prevalere Sofia Mangolini con 1,110 kg. di pescato, secondo posto per Mattia Malaguti con 1,0 kg, terzo per Filippo Grassi con o,860 kg, quarto per Azzurra Luciani con 0,780 kg. La gara aperta agli adulti ha visti il successo di Alessandro Albertini con 9,780kg. di pescato, 2° Andrea Musacchi con 9,490kg, 3° Flaviano Martini con 9,240 kg, 4° Floriano Doriano con 8,780 kg, 5° Viviano Stella con 8,640 kg.