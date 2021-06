PESCA: a Sasso Marconi successo per il Campionato Italiano Diversamente Abili

A Migliarino il Provinciale Promozionale di serie C

Organizzata dalla ASD Sasso Marconi Colmic, si è disputata ai laghi SA.PA.BA. di Sasso Marconi Bologna la prova unica di finale del Campionato Italiano Diversamente Abili. Molto bello il campo di gara dei Laghi SA.PA.BA. che hanno come sfondo i colli bolognesi per un colpo d’occhio decisamente importante, per quel che concerne la pescosità diciamo che sono stati premiati in maniera evidente i picchetti esterni con tante più abboccate rispetto ai picchetti centrali. Titolo Italiano 2021 per Roberto Capra del Team 2000 Colmic, a difendere i colori ferraresi era in gara Luca Ferioli, accompagnato dal papà, della PS FE Casumaresi Tubertini che ha chiuso al 13° posto.

Il campo di gara del Navigabile a Migliarino ha visto la disputa della seconda prova del Campionato Provinciale Promozionale o Serie C, ancora una volta buona la resa in termini di pescato con medie pescato che vedono la Zona A attestarsi a 2,406 kg, la Zona B a 2,107 kg, la Zona C a 3,508 kg. e la Zona D a 4,582 kg. La gara è stata organizzata dalla PS FE Casumaresi Tubertini, Direttore di Gara Simone Ferioli e Giudice di Gara Gianni Braghini. Sono risultati vincitori dei rispettivi settori Marco Bottazzi assoluto di giornata con 8,750 kg. di pescato e Massimiliano Malaguti della ASD Mirabello Dario Maver, Michele Novi della Garisti Dario Tubertini, Moreno Buzzoni e Danilo Vecchiato della Consandolo Colmic, Roberto Gasperoni e Marco Garani della Canne Estensi Colmic, Giovanni Asnicar della PS FE Casumaresi Tubertini. La classifica di giornata riferita alle squadre di Società vede al primo posto la ASD Consandolo Colmic con 8 penalità seguita dalle formazioni A e B della Canne Estensi Colmic con rispettivamente 12 e 13 penalità. Il prossimo fine settimana vede il Trofei di Serie A3 disputare la sua seconda prova sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena, mentre ai Laghi Dorati a Ruina è in programma la seconda prova dei Campionati Provinciali Giovanili.