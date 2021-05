PESCA: al via il Campionato Regionale Est

Partecipano dieci squadre ferraresi, tutte le gare con osservanza delle norme anticovid

Domenica scorsa 23 Maggio, ha preso il via nelle acque del Cavo Lama a Novi di Modena, il Campionato Regionale Est o Trofeo di Serie B che promuove le prime formazioni della classifica finale al Trofeo di Serie A3 2022, mentre le formazioni classificate dal 31° posto compreso in poi retrocedono ai Trofei di Serie C. La novità ovviamente più importante per questa annata agonistica è quella relativa alle norme Anti Covid. Il concorrente deve presentarsi sul campo di gara con in dosso guanti a mascherina, presidi che potrà togliere solo dopo l’ingresso al proprio box ed ovviamente dovrà rimettere in funzione di una uscita e durante le operazioni di pesatura mantenendo però la distanza di sicurezza dagli operatori che effettuano le operazioni di pesatura. Il concorrente dovrà essere provvisto di autocertificazione, e nelle gare che si disputeranno sul campo di gara del Po di Volano, per la salvaguardia del pescato, dovrà essere provvisto di due nasse una per i pesci gatto e l’altra per tutti gli altri pesci. Il Trofeo di Serie B divide in due gironi la nostra Regione, nel Girone Ovest sono presenti le squadre di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, nel Girone Est pescano le provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì / Cesena, Rimini e la Repubblica di San Marino. Il Campionato è articolato in quattro prove, 1 prova il 23 maggio in Cavo Lama a Novi di Modena, 2 prova il 25 Luglio nelle Acque Alte a Crevalcore, 3 prova il 19 Settembre alle Vallette di Ostellato, 4 prova il 17 Ottobre nel Po di Volano a Medelana e Migliarino. Le formazioni ferraresi in gara sono 10, quattro della Canne Estensi Colmic, tre per la PS FE Casumaresi Tubertini, ed una ciascuno per Cannisti Renazzesi Colmic, ASD Castello Maver, ASD Mirabello Dario Mavers