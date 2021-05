PESCA: buone preve dei ferraresi a Ostellato per l’italiano a coppie carpfishing

Asnicar il migliore nella gara di apertura del Trofeo di serie C nel Po di Volano a Medelana

E’ stato il campo di gara del Circondariale ad Ostellato ad ospitare la fase selettiva zonale del Campionato Italiano a Coppie di carpfishing. La Fipsas ha suddiviso l’Italia in tre aree geografiche e nella Zona A sono comprese Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, la Zona B che comprende Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, e la Zona C dove sono inserite Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Alla fase finale del Campionato passano le prime 9 delle Zone A e B e 7 della Zona C. La doppia finale è in calendario per il giorni 18/19/20 Giugno e a seguire 16/16/17 Ottobre al Bacino di Pietrafitta. La selettiva di Ostellato è stata organizzata dalla ASD Cavalletta ed ha visto

il successo della coppia Roberto Bosi- Massimo Casadei del Carp Busters Fishing Team di Ravenna, per Ferrara di rilievo i piazzamenti delle coppie Luca Fabretti- Luca Coratti del Free Fishing Team, quinti assoluti, e Simone Ferrari- Jonathan Polacchini della ASD Cavalletta, noni assoluti, che ottengono il pass per la fase finale. Ancora per Ferrara il 10° posto di Vaccari- Succi del Ferrara Carp Team, 18° per Cavalieri- Robustini e 19° per Finessi- Carlini entrambi del CPS Codigoro, 26° per Alvisi- Zannarini dell’Oasi Pilastrello. Il campo di gara del Po di Volano a Medelana ha visto la disputa della gara di apertura del Trofeo di Serie C organizzata dalla ASD Mirabello Dario Maver, Direttore di Gara Gianluca Malaguti, Giudice di Gara Gianni Braghini elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. La gara ha fatto registrare le vittorie di settore di Giovanni Asnicar della PS FE Casumaresi Tubertini che con 9,350 kg di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata, Nino Negrini della Consandolo Colmic, Michele Novi, Giuliano Beccati, Sergio Camerani della ASD Garisti Dario Tubertini, Rinaldo Govoni della Canne Estensi Colmic,

Francesco Garutti della ASD Mirabello Dario Maver, Daniele Bottoni della ASD Castello Maver. La classifica per squadre di Società ha visto prevalere la Garisti Dario Tubertini con 11 penalità, davanti a PS FE Casumaresi Tubertini con 12 penalità e Canne Estensi Colmic con 12 penalità. Il prossimo fine settimana vedrà la gara di apertura del Campionato Provinciale Individuale di 1-2-3 Serie sui campi di gara del Po di Volano a Medelana e del Navigabile a Migliarino.