PESCA: Finessi e Carlini primeggiano a Sasso Marconi

Nella seconda prova del Campionato Provinciale a Coppie di Carpfishing

Nella splendida cornice dei Laghi SA.PA.BA. a Sasso Marconi di Bologna il Campionato Provinciale a Coppie di Carpfishing della Fipsas di Ferrara ha disputato la seconda prova. La gara, che ha avuto inizio sabato 5 Giugno ed è finita il giorno successivo domenica 6 Giugno, ha visto in pesca 18 coppie agli ordini del Giudice di Gara Matteo Macchioni. Alterna la resa del campo di gara come però spesso succede quando si gareggia nei laghi. La vittoria di settore è stata conseguita dalle coppie Nicola Finessi e Enrico Carlini del CPS Codigoro che con 249690 punti hanno ottenuto anche l’assoluto di giornata, gli altri vincitori di settore sono stati Filippo Brancato e Roberto Succi del CPS di Codigoro, Jonathan Polacchini e Simone Ferrari della ASD Cavalletta, Giacomo Cavalieri e Matteo Robustini del CPS di Codigoro. La classifica combinata dopo la disputa della seconda prova vede al comando la coppia Giacomo Cavalieri- Matteo Robustini del CPS Codigoro, davanti a Filippo Brancato- Roberto Succi del CPS Codigoro e Nicola Pulga- Luciano Sandoni del Ferrara Carp Team. Il Campionato Provinciale Giovanile, che in questa prova ha visto l’assoluto predominio della ASD Mirabello Dario Maver, ha disputato la sua seconda prova nel complesso dei Laghi Dorati a Ruina, sette specchi d’acqua dove è possibile praticare ogni tecnica di pesca. Quattro sono le categorie in gara, Esordienti e Under 15, Under 20 e Under 25. Nelle categorie Esordienti / Under 15 decisamente poco pescato e vittoria per Nicolò Benfenati della ASD Mirabello Dario Maver con 80 grammi di pescato, decisamente più generose le altre due categorie, infatti nella Under 20 successo per Nicholas Vaccari della ASD Mirabello Dario Maver con 20,850 kg. di pescato e nella categoria Under 25 successo per Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver con 14,810 kg. di pescato. La classifica combinata dopo la disputa della seconda prova vede al comando nella categoria Esordienti/Under 15 Diego Bersanetti della ASD Mirabello Dario Maver con 1,5 penalità, la categoria Under 20 vede al primo posto Nicholas Vaccari della ASD Mirabello Dario Maver con 2,5 penalità mentre nella categoria Under 25 abbiamo al comando Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver con 2,5 penalità. Il Giudice di Gara è stato Gianni Braghini e le classifiche sono state elaborate da Alberto Guerzoni.Il prossimo fine settimana vedrà la disputa della prima e seconda prova del Campionato Italiano Master e Veterani sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena.