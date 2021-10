PESCA: Gamberoni, Bonazza, Macchioni Campioni Provinciali

Nel individuali di prima, seconda e terza categoria

Il Campionato Provinciale Individuale di Prima, Seconda e Terza Serie si è concluso con i successi di Gamberoni, Bonazza, Macchioni. Il campo di gara che ha ospitato la terza ed ultima prova del Campionato che oltre ad assegnare il titolo provinciale qualifica per il Campionato Italiano Individuale 2022, si è disputata alle Vallette di Ostellato con l’organizzazione della Pesca Sport Ferrara Casumaresi Tubertini con Direttore di Gara Simone Ferioli, Elaborazione classifiche Alberto Guerzoni e Giudici di Gara per 1 e 2 Serie Gianni Braghini mentre per la 3 serie Giovanni Landolfa. I settori di Prima Serie hanno visto i successi di Paolo Gamberoni, assoluto con 1,760 kg. di pescato, Franco Boccafogli della Canne Estensi Colmic, Simone Ferioli della PS FE Casumaresi Tubertini. Grazie a tre primi di settore in tre gare si laurea Campione Provinciale Paolo Gamberoni della Canne Estensi Colmic, argento per Simone Ferioli della PS FE Casumaresi Tubertini, bronzo per Elio Bianchini della Canne Estensi Colmic. I settori di Seconda Serie hanno fatto registrare i successi di Marco Bonazza, assoluto con 4,460 kg. di pescato, William Negri e Fausto Marzocchi tutti della Canne Estensi Colmic. La classifica finale assegna il titolo a Marco Bonazza della Canne Estensi Colmic davanti a Giacomo Ligregni della ASD Castello Maver e Emanuele Droghetti della Canne Estensi Colmic. La prova di Terza serie ha visto la vittoria di settore di Stefano Roversi, assoluto con 3,5 kg. di pescato, Adriano Leprotti della Garisti Dario Tubertini, Gianfranco Macchioni della ASD Castello Maver, Daniele Molinari della PS FE Casumaresi Tubertini. La classifica combinata finale assegna il titolo a Gianfranco Macchioni della ASD Castello Maver davanti a Daniele Molinari della PS FE Casumaresi Tubertini e Alberto Cesari della Canne Estensi Colmic. Nel prossimo fine settimana il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ospita le due gare di finale del Campionato Italiano per Squadre di Società che oltre ad assegnare lo scudetto tricolore qualifica la squadra vincitrice al Campionato del Mondo per Club che il prossimo anno si disputa in Belgio, a questa finale non si sono qualificate formazioni ferraresi. Il tratto cittadino del Po di Volano vedrà a Migliaro la finale nazionale della emergente specialità dello Street Fishing, l’organizzazione sarà curata dalla Sezione Fipsas di Ferrara con Responsabile di Gara Flavio Manaresi.