PESCA: giornata nera per gli agonisti ferraresi

Fatta eccezione per Luca Pareschi, terzo di settore a Boretto, domenica da dimenticare

Domenica 29 Agosto, data sicuramente da dimenticare per l’agonismo ferrarese che pratica la pesca sportiva, erano tante le manifestazioni che hanno visto coinvolti agonisti della nostra provincia, ma purtroppo, a parte Luca Pareschi, tutti risultati da dimenticare, a parziale scusante di tutti i partecipanti va riconosciuta la resa alquanto alterna e scarsa di tutti i campi di gara sicuramente a causa delle perturbazioni che hanno interessato tutto il territorio nazionale nello scorso fine settimana. Il campo di gara della Fiuma a Boretto ha ospitato la prima prova di finale del Campionato Italiano Individuale, tra i quasi trecento partecipanti che si sono garantiti il diritto a prendere parte a questa fase finale erano presenti sei agonisti ferraresi, il solo Luca Pareschi della PS FE Casumaresi Tubertini con un terzo di settore si è garantito il diritto a prendere parte alle due gare finali in calendario per i giorni 25 e 26 Settembre sul campo veneziano del Brian insieme ad altri 99 agonisti di tante provincie italiane. I piazzamenti dei nostri, Luca Pareschi PS FE Casumaresi Tubertini 58°, Pietro Mare 178°- Stefano Franciosi 183°- Cristiano Vanzini 212°- Paolo Gamberoni 221° tutti della Canne Estensi Colmic, Jader Lazzari 240° della PS FE Casumaresi Tubertini. Il campo di gara del Tanaro ad Alessandria ha visto la disputa delle due gare di finale del Campionato Italiano Master con il successo di Gino Govi dell’Amo Santarcangiolese Colmic per Ferrara nessun risultato degno di nota. Sempre sul fiume Tanaro, ma ad Asti, gare finali del Campionato Italiano Veterani, titolo a Rodolfo Frigeri dell’Amo Santarcangiolese Colmic, per Ferrara da segnalare il 69° posto di Roberto Rossi della ASD Mirabello Dario Maver. Il campo di gara di Ostellato ha ospitato la prova finale del Campionato Regionale a tecnica Feeder, anche in quel di Ostellato il pescato ha latitato e quindi pesi decisamente modesti. Titolo regionale a Luigi Facondini della L.C. Riccione Trabucco, per Ferrara 18° posto per Stefano Gallerani del Ferrara Carp Team, 20° per Alessandro Bergami del Ferrara Carp Team, 22° Maurizio Guerzoni e 27° Maurizio Cecchi della ASD Castello Maver, 29° Antonio Benvenuti- 33° Luca Grandi- 38° Marco Candian tutti del Ferrara Carp Team. Il prossimo fine settimana vedrà il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ospitare due prove del Club Azzurro Nazionale mentre il tratto di Ostellato Vecchio vede la disputa della terza prova del Campionato Provinciale Promozionale o Serie C.