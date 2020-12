PESCA: la storia dell’ASD Castello

Società ferrarese nata nel 2004

Il percorso che ci porta a meglio conoscere le più importanti Società ferraresi nell’ambito della pesca sportiva legata alla FIPSAS, questa settimana parla della ASD Castello fondata a Ferrara il 3 Novembre 2004 grazie al lavoro dei soci fondatori quali Bottoni, Breviglieri, Robustini, Roveri, Tromboni, Menegatti, Curarati, Zucchini, Mascellani. Allora come oggi gli scopi dei soci della ASD Castello sono quelli di praticare, promuovere ed incentivare la pesca sportiva e la difesa dell’ambiente. Dall’anno di fondazione sino ad oggi la Società gestisce insieme alla SPS Galliera di Bologna il Laghetto di San Prospero all’interno del quale si svolgono gare di pesca sportiva, ma anche attività di promozione rivolta ai giovani pescatori delle provincie di Ferrara e Bologna ai quali vengono insegnati i fondamenti della pesca sportiva avvicinandoli così anche al mondo agonistico della Federazione. Sempre in tema di promozione della pesca sportiva, presso la struttura dei Laghi di San Bartolomeo in Bosco si sono svolti incontri sul tema dell’ecologia per terminare con una gara tra gli iscritti all’incontro in collaborazione con il locale plesso scolastico. Sono stati tanti i risultati conseguiti dagli atleti di questo sodalizio negli ormai tanti anni di attività, sicuramente di rilievo il 1° posto nel Provinciale Promozionale del 2005, il 2008 vede il successo di Antonio Curarati e della Società nel Provinciale a tecnica Roubaisienne individuale e a squadre. Ancora titolo per Società nel Roubaisienne del 2009. L’anno 2010 vede la Società conquistare il 1° e 2° posto nel Provinciale Promozionale. Anni da incorniciare il 2011 e il 2012 con Antonio Curarati che prima vince il Campionato Italiano Master garantendosi così anche l’accesso alla squadra nazionale e proprio al mondiale dell’anno successivo sale con i compagni di squadra sul secondo gradino del podio mondiale. Il 2011 vede anche la Società chiudere al 4° posto assoluto del Campionato Regionale. Il 2013 vede il successo di Maurizio Cecchi nel Campionato Provinciale a tecnica Feeder. Nell’anno 2014 la ASD Castello chiude al 2° posto del Campionato Regionale.

L’anno 2015 assegna il titolo Regionale Feeder a Maurizio Guerzoni e la Società vince il Provinciale

Promozionale. Il 2016 porta l’argento mondiale di Erik Rimondi con la squadra Nazionale Under 14, da

segnalare anche il titolo Provinciale Trota Lago con Ermanno Bonetti. Il 2018 vede la Società aggiudicarsi il Provinciale Promozionale e Andrea Roveri vincere il Provinciale a tecnica Feeder. La Società attualmente conta circa 30 Soci agonisti il Presidente è Daniele Bottoni, Vice Ermanno Bonetti, Segretario Romano Menegatti, Consiglieri Antonio Curarati, Andrea Roveri, Claudio Cavallari, la sede della Società è in Via Modena 557 a Ferrara.