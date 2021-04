PESCA: l’attività giovanile

Gare condizionate dalla pandemia, con due fasi selettive

Il momento molto particolare che stiamo tutti vivendo impone calendari particolari e così il Campionato rivolto alla attività giovanile provinciale in questo 2021 vede la disputa di ben due fasi selettive, una relativa agli italiani 2021 ed una per gli italiani 2022. I giovani agonisti ferraresi sono suddivisi in quattro categorie, e precisamente Esordienti per i nati dal 2009 al 2012, Under 15 per i nati dal 2005 al 2008, Under 20 per i nati dal 2001 al 2004 e Under 25 per i nati dal 1997 al 2000, infunzione del numero dei partecipanti alcune categorie possono essere accorpate. La selettiva per ilCampionato Italiano 2021 è stata disputata in prova unica il giorno 17 Aprile presso i Laghi di San Bartolomeo in Bosco, Giudice di Gara Gianni Braghini, presente sul campo di gara il Vice Presidente e Responsabile del Settore Giovanile della Sezione Fipsas di Ferrara Giuliani Boldini.

Ovviamente dall’arrivo dei concorrenti sul campo di gara sono state rispettate le norme Covid

previste nel regolamento della gara. La Categoria Pulcini e esordienti ha visto il successo di Nicolò

Benfenati della ASD Mirabello Dario Maver. La Categoria Under 20 ha visto prevalere Nico

Ferrigo della PS FE Casumaresi Tubertini. La Categoria Under 25 ha fatto registrare il successo di

Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver. Alle Vallette di Ostellato ha preso il via il

Campionato Provinciale a Coppie di Carpfishing, decisamente alterna la pescosità, che la valle che

ha ospitato la manifestazione, ha reso ai concorrenti in gara facendo registrare anche qualche zero

nella classifica di giornata. Sono risultate vincitrici di settore le coppie Fausto Merli e Davide Passi della ASD Cavalletta che con 36,200 kg di pescato hanno anche ottenuto l’assoluto di giornata,

Brancato- Succi Clementini del CPS Codigoro con 10,690 kg e Cavalieri- Robustini del CPS

Codigoro con 5 kg. Il programma del prossimo fine settimana vede i nostri giovani agonisti

impegnati sul campo di gara dell’Idrovia a Padova nelle due gare di finale che assegnano i titoli

italiani Under 15-18-20-25.