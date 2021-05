PESCA: modificate classifiche delle gare del Trofeo serie B

Provinciali giovanili penalizzati dalla scarsa pescosità dei Laghi Estensi

Ufficializzate in questi giorni, a causa di un errore nella prima stesura, le classifiche della prima prova del Trofeo di Serie B Est di domenica 23 Maggio 2021. Su un Cavo Lama di non facile interpretazione, la prima prova del Trofeo di Serie B ha dato questo responso, ottimo il risultato della Canne Estensi Colmic A che chiude questa prima prova al 2° posto assoluto dietro alla formazione ravennate della Nuova Lenza Club I Fiori Tubertini. Le altre ferraresi in gara, 12° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini A, 21° per la C e 48° per la B, 31° per la Canne Estensi Colmic B, 33° per la C,41° per la D, 38° per la ASD Mirabello Dario Maver, 40° per la Cannisti Renazzesi Colmic, 43° per la ASD Castello Maver. Il campo di gara dei Laghi Estensi a Ferrara ha visto la disputa della prima prova del Campionato Provinciale Esordienti, Pulcini, Under 20 e Under 25, il Campionato è articolato in tre prove con lo scarto del peggior piazzamento, la seconda prova è in calendario per il giorno 13 Giugno ai Laghi Dorati di Ruina, terza prova il giorno 4 Luglio al Laghetto Durandi alle Terre del Reno. L’organizzazione del Campionato è curata dalla sezione Fipsas di Ferrara, il Giudice di Gara di tutta la manifestazione è il signor Gianni Braghini. Il Campionato qualifica i primi classificati al Campionato Italiano di categoria 2022. La prima prova dei Laghi Estensi è stata un po penalizzata dalla scarsa pescosità soprattutto nel tratto riservato a Pulcini e Esordienti, che ricordo hanno come misura massima della canna metri 10,00, meglio la resa tra gli Under 20, che possono usare canne fino a 11,50 metri e tra gli Under 25 che utilizzano canne da 13,00 metri. Primo assoluto tra Pulcini e Esordienti Diego Bersanetti della ASD Mirabello Dario Maver con 380 grammi di pescato che ha preceduto Nicolò Benfenati della ASD Mirabello Dario Maver con 100 grammi di pescato. Assoluto tra gli Under 20 Filippo Montanari della ASD Mirabello Dario Maver che con 9,450 kg. di pescato ha preceduto i compagni di Società Angelo Apostu e Nicolas Vaccari con rispettivamente 5,070 kg e 4,830 kg. La categoria Under 25 ha visto prevalere Daniele Molinari della PS FE Casumaresi Tubertini con 8,160 kg. di pescato davanti a Gianluca Romagnoli della ASD Mirabello Dario Maver con 8,000 kg. e Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver con 4,830 kg. Intenso il prossimo fine settimana che vede i giovani impegnati sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena nel Club Azzurro Under 15/18/20, il Campionato Italiano Diversamente Abili ai Laghi Sapaba di Bologna, il Provinciale Promozionale o Serie C sul campo di gara del Navigabile a Migliarino e la disputa della seconda prova del Provinciale di Carpfishing ai Laghi Sapaba di Bologna.