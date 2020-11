PESCA SPORT FERRARA: una società che continua a fare la storia dell’agonismo estense

Nata nel 1985 e dal 2014 unita alla SPS Casumaresi

Una Società che ha fatto e continua a fare la storia dell’agonismo pescatorio ferrarese è sicuramente la Pesca Sport Ferrara, Società nata nel 1985 e dal 2014 vi è stata la fusione con la SPS Casumaresi diventando quindi Pesca Sport Ferrara Casumaresi coltivando, con l’esperienza nel settore del gruppo di Casumaro, un importante settore giovanile. Il settore giovanile è seguito da Fabio Rimondi con risultati importanti a livello provinciale , nazionale e continuando a fornire atleti alle formazioni nazionali. Nel 2018 ancora una fusione per la Pesca Sport Ferrara che assorbe buona parte degli agonisti della Pesca Sport Dario raggiungendo gli oltre 60 tesserati. A gestire le fila di questo importante e numeroso sodalizio è Simone Ferioli. La Pesca Sport Ferrara ha preso parte a tutte le più importanti competizioni messe in calendario dalla FIPSAS con risultati di rilievo in tutte le manifestazioni a cui ha preso parte. Di rilievo la vittoria nel Trofeo di Serie B 2014, l’argento mondiale con Nicholas Vaccari nel Mondiale Under 14 del 2015, il titolo tricolore 2015 Diversamente Abili con Luca Ferioli, le medaglie d’argento nella Coppa Italia e nel Campionato Italiano a Coppie nel 2017, il terzo posto nell’Italian Master del 2018. A livello provinciale nel 2016 argento in 1 Serie, nel Feeder e nella trota con Luca Compri, Varnes Bonora e Nazario Volpi, oro nel Trofeo di Serie C. Nel 2017 argento in 1 Serie con Luca Compri, oro con Massimiliano Nalin nella tecnica Roubaisienne, bronzo nella Roubaisienne a Squadre, bronzo nel Provinciale a Coppie, oro nell’Invernale a Coppie con Nalin- Ferioli, oro nel Provinciale trota con Massimo Martini e argento nel Trota a squadre. Il 2018 ha visto l’oro individuale con Giovanni Asnicar e a squadre nel Provinciale trota. Nel 2019 da segnalare l’oro di Sante cancelli nel Provinciale di 3 Serie e la conferma con l’oro di Giovanni Asnicar nel Provinciale trota. Oggi la Società è strutturata oltre che per competere al meglio a tutti i livelli, anche per promuovere l’attività giovanile facendo partecipare squadre di giovani agonisti a competizioni di alto livello in modo di fare accrescere la loro esperienza in campo nazionale. La Pesca Sport Ferrara avrà 3 squadre nel Trofeo di Serie B, 4 squadre nel Trofeo di Serie C, Luca Ferioli che partecipa al campionato Italiano Diversamente abili e Ilaria Occhiali che prende parte agli stage della nazionale femminile. Per poter svolgere una attività a carattere sociale la Società dispone di un laghetto per la pesca al colpo a San Bartolomeo in Bosco. Obiettivo principale futuro è far crescere il gruppo, promuovere la pesca sportiva e la tutela ambientale, condividere le varie esperienze sui campi gara trasmettendole ai giovani, creare un gruppo di amici che condividono la stessa passione, creare squadre competitive per le gare a livello nazionale. La sede della Società è in Via Modena 557 a Ferrara 44124.