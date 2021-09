PESCA: successo per il Trofeo FIPSAS Giovanile e Diversamente abili

Vittorie per Luca Ferioli della PS FE Csumaresi, Riccardo Pellandra, Mattia Pigaiani, Michele e Alessandro Gallerani

Sono stati i laghi Sa.Pa.Ba. di Bologna ad ospitare le gare del Trofeo Regionale Fipsas Giovanile e Diversamente Abili, organizzate dai Vaironi e dirette al meglio da Laura Woo, a premiare il Consigliere Regionale Giuliano Boldini. La categoria più combattuta è stata sicuramente quella dei Diversamente Abili con in campo alcuni tra i migliori agonisti della categoria tra cui il vice campione italiano Giovanni Bottazzi, il successo è andato al nostro Luca Ferioli della PS FE Casumaresi Tubertini che ha preceduto sul podio Davide Guidi e Alfredo Gravaglia. Da segnalare per Ferrara l’ottimo secondo posto di Diego Bersanetti della ASD Mirabello Dario Maver nella categoria Pulcini. Il Lago dell’Oasi Pilastrello ha ospitato la 39° edizione del Trofeo Maria Luisa Gozzi, gara di pesca sportiva aperta a tutti i giovani pescatori della zona in ricordo del padre Gherardo Gozzi. La manifestazione è stata ottimamente organizzata dalla Associazione Turistica Polisportiva di Buonacompra capitanata da Gilberto Sandoni e che ha visto sulle sponde dal campo di gara lo storico Vice Presidente della Fipsas di Ferrara Franco Monticelli, che per tantissimi anni ha seguito il Settore Giovanile della Sezione Estense della Fipsas ottenendo importanti risultati anche a livello nazionale. Entrando nel merito del puro evento agonistico va sicuramente ricordata la classifica della categoria Pulcini che ha visto prevalere Riccardo Pellandra con 1,430 kg. di pescato, secondo posto per Simone Luppi con 0,330 kg, terza piazza per Diego Bersanetti con 0,250 kg. Nel settore riservato alla categoria Giovanissimi vittoria per Mattia Pigaiani con 3,520 kg, secondo per Anna Malaguti con 2,140 kg, terzo posto per Tommaso Pilati con 0,490 kg. La categoria Over 18 ha fatto registrare il successo di Michele Gallerani con 6,990 kg, argento per Nicholas Vaccari con 3,920 kg, bronzo per Emanuele Braghini con 3,510 kg. La categoria Giovani ha visto prevalere Alessandro Gallerani. Alla cerimonia di premiazione era presente il Vice Presidente Fipsas di Ferrara Giuliano Boldini. Grazie al grande lavoro degli organizzatori durante il pranzo offerto dall’organizzazione sono stati premiati tutti i partecipanti a questo 39° Trofeo Maria Luisa Gozzi. Il prossimo fine settimana vede il fermo delle più importanti attività per la disputa del Campionato del Mondo per nazioni sul campo di gara del fiume Mincio a Peschiera del Garda.