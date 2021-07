PESCA: Vallette sempre protagoniste, ma senza ferraresi

Sei hanno passatoia turno nel sempre ostico campo gara di Cavo Lama, mentre i giovani si sono dati battaglia al Lago Durandi

Decisamente intenso il fine settimana per tutti gli agonisti della pesca sportiva di Ferrara, il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ha visto la disputa della terza e quarta prova del Club Azzurro Nazionale, purtroppo nessun ferrarese tra i concorrenti che si contendono l’accesso alla squadra nazionale, di ferrarese c’era solo il campo di gara che se ancora c’è ne fosse bisogno dimostra come il nostro territorio e i nostri campi di gara siano tenuti in grande considerazione dalla Federazione Nazionale. Per la cronaca al comando del Club abbiamo Luigi Sacco delle Groane Tubertini. L’ancora una volta ostico campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena ha ospitato la fase selettiva zonale del Campionato Italiano Individuale, i primi quattro dei tanti settori che formavano la gara si sono garantiti il diritto a partecipare alle tre prove di finale in programma il 29 Agosto in Fiuma a Reggio Emilia e il 25 e 26 Settembre nel Brian a Venezia. Dei 13 ferraresi presenti in gara solo 6 hanno passato il turno e precisamente Stefano Franciosi, unico ferrarese ad ottenere la vittoria di settore, Paolo Gamberoni, Pietro Mare, Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic, Luca Pareschi e Jader Lazzari della PS FE Casumaresi Tubertini. In campo provinciale si è concluso ai Laghi Durandi il Campionato rivolto all’attività giovanile, primi di settore per Samuele Surdo della ASD Mirabello Dario Maver tra gli Under 15, Filippo Montanari della ASD Mirabello Dario Maver tra gli Under 20 e Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver tra gli Under 25. La classifica combinata finale assegna i titolo provinciali a Diego Bersanetti che precede Nicolò Benfenati e Samuele Surdo, tutti della ASD Mirabello Dario Maver, tra gli Under 15. Negli Under 20 titolo a Filippo Montanari che precede Nicolas Vaccari e Angelo Apostu tutti della ASD Mirabello Dario Maver. Titolo provinciale Under 25 per Emanuele Braghini della ASD Mirabello Dario Maver davanti a Daniele Molinari della PS FE Casumaresi Tubertini e Gianluca Romagnoli della ASD Mirabello Dario Maver. Il prossimo fine settimana vede la disputa della terza prova del Trofeo di Serie A3 alle Vallette, stesso campo di gara per la terza Serie Provinciale giunta al secondo appuntamento.