Petrolchimico: l’assessore regionale Colla chiede nuovi investimenti

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla ha incontrato i rappresentanti dei sindacati confederali regionali di Cgil, Cisl e Uil e del settore chimico di Ferrara Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil per fare il punto della situazione rispetto all’annunciata chiusura del cracking di Porto Marghera da parte di Eni-Versalis.

Le preoccupazioni per le possibili gravi ricadute industriali e sociali – dichiara l’assessore – sono ancora tutte sul tavolo. Quello della chimica è per la Regione un settore strategico sia per l’Emilia-Romagna che per l’intero Paese. Dal petrolchimico di Ferrara dipendono molte nostre filiere strategiche fra cui l’automotive, il biomedicale, il packaging e il tessile.

Colla sottolinea che non ci può permettere di perdere la produzione e il know how del territorio ferrarese. Ora servono nuovi investimenti che diano prospettive per il futuro dei poli chimici emiliano romagnoli, anche progettando una transizione verso la biochimica nei tempi e nei modi giusti.