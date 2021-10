PGF: Ілля Ковтун bronzo mondiale

Grande soddisfazione per la società ferrarese

Eccezionale risultato per il ginnasta ucraino Ілля Ковтун ai Mondiali di Ginnastica Artistica in corso al Kitakyushu City General Gymnasium di Kitakyushu, in Giappone.

Il talentuoso atleta appena diciottenne, che anche nel 2022 guiderà la squadra maschile della Palestra Ginnastica Ferrara in Serie A1, ha infatti conquistato un fantastico bronzo nell’all-around dietro al cinese Zhang Boheng e al giapponese Daiki Hashimoto.

(Ph. credit to Federazione Ginnastica d’Italia)