PGF: attesa per le finali di A2

Mnetre si festeggia l’elezione del Presidente Mantero nel Consiglio Federale

Si profila per la PGF un’importante sfida: sabato e domenica a Napoli la squadra maschile di Ginnastica artistica sarà impegnata nella Final Six che potrebbe valere la storica promozione in Serie A1.

Intanto in questo difficile momento per lo sport ferrarese (e nazionale) da Roma è arrivata una bella notizia.

Domenica 15 novembre si è svolta l’Assemblea Nazionale Ordinaria della Federginnastica d’Italia che prevedeva le elezioni del Presidente e del Consiglio Federale formato da sette persone.

Uno dei sette consiglieri nazionali eletti (con 2.008 voti) è l’Ing. Franco Mantero, Presidente della Palestra Ginnastica Ferrara.

L’elezione tra le massime cariche della Federazione Ginnastica d’Italia è il giusto premio per una vita dedicata alla ginnastica non solo del territorio, sempre con professionalità e assoluta lungimiranza, caratteristiche che trasudano anche alla PGF.