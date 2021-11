PGF: Ginevra Fratta alle finali nazionali

Pass strappato con merito, dopo le gare di Pieve di Soligo, nonostante le discutibili penalizzazioni della giuria

Il weekend scorso si è svolta a Pieve di Soligo (TV) la gara di ripescaggio per accedere alla Finale Nazionale del Campionato Gold di ginnastica artistica femminile in programma a Civitavecchia il secondo weekend di dicembre. Le ragazze della Palestra Ginnastica Ferrara impegnate in pedana erano Sofia Gavioli tra le Junior 1, Carlotta Bolognesi e Ginevra Fratta tra le Junior 3. Sofia Gavioli ha condotto una buona gara macchiata purtroppo da qualche errore che non ha cancellato un percorso di crescita che l’ha portata a confrontarsi con ginnaste di altissimo livello. Carlotta Bolognesi è incappata purtroppo in una giornata no e non è stata in grado di esprimere in gara tutte le sue potenzialità. La grande soddisfazione per Loriana Ferrari e Michela Pelizzari è arrivata da Ginevra Fratta che, nonostante un’incomprensibile penalità della giuria, ha portato a termine una gara quasi perfetta classificandosi ottava nell’All-Around, strappando così il biglietto per la Finale Nazionale.