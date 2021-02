PGF: le Allieve in evidenza ai Regionali

Si è tornati a gareggiare al Palagym “Orlando Polmonari”

Dopo alcuni rinvii dovuti all’emergenza Covid-19 domenica 21 febbraio si è svolta, nel rispetto delle regole indicate dal protocollo della Federginnastica d’Italia, la prima prova del Campionato Regionale Individuale Allieve di ginnastica artistica.

Cinquantacinque iscritte hanno dato vita ad una gara molto appassionante anche senza il pubblico a fare da contorno e le giovanissime ginnaste della Palestra Ginnastica Ferrara hanno potuto gareggiare tra le mura amiche del Palagym “Orlando Polmonari” che tornava ad ospitare una gara del calendario agonistico dopo molto tempo.

Le ragazze di Michela Pelizzari impegnate in gara erano Camilla Vassalli, Linda Cavallari ed Elena Biancoli.

Camilla esordisce con una buonissima prova che le fa guadagnare il terzo gradino del podio mentre

Linda termina quinta al termine di ottima prestazione che non la porta più in altro a causa di una piccola caduta alla trave.

Infine Elena, al ritorno dopo uno stop di alcuni mesi, si classifica tredicesima con ampissimi margini di miglioramento.