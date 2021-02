PGF: le gioie arrivano online

Dalla ritmica, grazie alle atlete guidate da Elena Zoboli

Le difficoltà di svolgere manifestazioni in questa fase della gestione pandemica è ben nota, ma il bisogno degli atleti di competere, per rimanere concentrati sulla propria crescita sportiva e non perdere l’abitudine ad essere giudicati, trova comunque modo di essere sfogata tramite le competizioni “online”, ove questo è possibile. La ginnastica ritmica sembra essere una disciplina dove questa modalità sia particolarmente utilizzabile e così le ragazze della squadra Gold della Palestra Ginnastica Ferrara hanno preso parte all’International Washington Winter Cup 2021 Snow Queen, competizione online in streaming organizzata sotto il fuso orario di Mosca dalla ex-olimpionica ucraina Alina Maksimenko.

Sicuramente si può dire “buona la prima” per questa partecipazione delle atlete allenate da Elena Zoboli: la squadra, impegnata in un esercizio con i cerchi, si è infatti classificata al primo posto nella categoria 2005-2003, grazie alla prova di Enny Andreasi, Sofia Canella, Adele Felloni, Alice Fontana e Esmeralda Govoni. Al secondo e al terzo posto due formazioni russe.

Ottima anche la prestazione delle due piccole “individualiste” del gruppo: Sofia Buriani è seconda (sommando la prova al corpo libero e quella con la palla) mentre Marta Bonini è terza (corpo libero e fune), entrambe nella categoria 2011. Il primo posto della prova è andato ad una atleta egiziana.

Sperando di tornare a gareggiare presto in presenza questa prova ha evidenziato comunque la crescita costante del gruppo agonistico della Ginnastica Ritmica della PGF, buon preludio per una stagione 2021 di “rinascita”.