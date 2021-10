PGF: ottima partenza stagionale

Vittorie in serie nella prima prova del Campionato Regionale Gold

Ripartita la stagione sportiva dei ragazzi di Claudio Pasquali ed Emanuele Menegozzo ed il medagliere si riempie subito di vittorie.

Nella prima prova del Campionato Regionale GOLD svoltasi a Cesena sabato 9 ottobre i futuri protagonisti della SERIE A1 (prima prova a febbraio 2022) scaldano i motori alla perfezione ed ottengono i seguenti risultati:

Steven Matteo conquista il titolo di Campione Regionale all-round tra gli Junior A3 oltre a 5 ori su 6 attrezzi previsti (corpo libero, anelli, cavallo con maniglie, parallele e volteggio) mancando l’en plein solo alla sbarra dove termina al secondo posto insieme al compagno Pietro Miserti.

Lo stesso Miserti arriva secondo anche nel corpo libero e nel volteggio mentre è terzo alle parallele.

La notizia più bella arriva però da Andrea Passini che si lascia finalmente alle spalle il grave infortunio della stagione scorsa vincendo il titolo regionale al Volteggio tra i Senior e giungendo terzo alle parallele.

Ma non finisce qui: Tommaso Bertarelli, il più giovane degli estensi, conquista un prestigioso bronzo nell’all-round andando poi a vincere l’oro al volteggio e ancora il bronzo alla sbarra tra gli Junior 2.

Ottima prova anche per Lorenzo Dalla Valle che ottiene un quinto posto agli anelli ed un sesto al cavallo con maniglie, parallele e sbarra.

Il prossimo appuntamento, a Padova fra un mese, vedrà i nostri ragazzi scendere in pedana per confrontarsi con i migliori ginnasti delle regioni del nord-est.