PGF: ottimi risultati ai Campionato Regionale

Nell’individuale Gold di Ginnastica artistica femminile

Si è svolta a Cesena la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold di Ginnastica Artistica femminile che vedeva impegnate in pedana le ragazze di Loriana Ferrari e Michela Pelizzari.

Le ginnaste estensi si sono contraddistinte portando a casa molte medaglie sia nella singola prova che nella classifica finale del Campionato Regionale.

Ottima gara di 𝐺𝑖𝑛𝑒𝑣𝑟𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎 che, nonostante gli acciacchi fisici che non le hanno permesso di allenarsi al meglio, otteneva nella prova un 2° posto alle parallele e 3° al volteggio confermati anche nella classifica finale del Campionato.

𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑙𝑜𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖 concludeva il Campionato con un brillantissimo 3° posto nell’all-around, nella trave e nel corpo libero.

Menzione speciale per 𝑆𝑜𝑓𝑖𝑎 𝐺𝑎𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖 (in foto) che vinceva nella prova la sua categoria alla trave per poi terminare nello stesso attrezzo 2° in Campionato e 3° nell’all-around.

Ora le ginnaste della PGF si prepareranno al “Palagym – Orlando Polmonari” per il Ripescaggio Nazionale in programma a Pieve di Soligo il weekend del 13 novembre.