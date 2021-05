PGF: Sindaco e Assessore Sport in visita per i complimenti

Dopo la promozione in A1 della squadra maschile

Per omaggiare atleti, tecnici e dirigenti con una targa a nome della città in occasione della storica promozione sportiva, questa mattina (lunedì 3 maggio 2021) il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi, si sono recati nella sede della Palestra Ginnastica Ferrara in piazzale Atleti Azzurri d’Italia dove hanno incontrato i protagonisti della bella impresa. Si tratta degli atleti Nico Olivieri (capitano), Emiliano Landi, Lorenzo Dalla Valle, Andrea Passini, Steven Matteo, Pietro Miserti, Tommaso Bertarelli, Guglielmo Barili e Illia Kovtun, insieme ai loro tecnici e allenatori Claudio Pasquali, Loriana Ferrari, Emanuele Menegozzo, presenti per l’occasione il presidente della PGF Franco Mantero e tutto lo staff al completo della prestigiosa società di ginnastica ferrarese che ha finalmente centrato all’inizio dello scorso aprile a Napoli l’obiettivo di disputare il campionato di A1.

Sindaco Fabbri e assessore Maggi hanno espresso “grande soddisfazione per il risultato raggiunto in un momento molto difficile anche per il mondo sportivo a causa della pandemia. La città è certamente grata per l’impegno dei tecnici, degli atleti e delle loro famiglie e farà di tutto per sostenere l’attività che coinvolge tanti giovani”.