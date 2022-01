PGF: torna Kovtun

Colpo di mercato della società di Mantero

Ritorna infatti a gareggiare per la storica società estense il fortissimo ginnasta ucraino Illia Kovtun.

Accompagnato dal suo inseparabile tecnico Iryna Nadiuk, Illia è arrivato a Ferrara in

questi giorni per espletare le pratiche necessarie ad ottenere il permesso di

soggiorno e per salutare i suoi tecnici e compagni di squadra.

Forte di un bronzo ai Mondiali in Giappone a fine 2021 e di un Olimpiade (Tokio) in

cui ha ben figurato, Illia guiderà la squadra della Palestra Ginnastica Ferrara nel

prestigioso Campionato Nazionale di Serie A1, competizione raggiunta nel 2021

dopo 15 anni soprattutto grazie ai suoi eccezionali punteggi.

La prima prova si svolgerà ad Ancona nel weekend dell’11 e del 12 febbraio e, per

sfidare le altre 11 migliori compagini d’Italia, la PGF potrà contare anche su Matteo

Steven (recente campione italiano juniores), Andrea Passini, Pietro Miserti, Tommaso Bertarelli e Lorenzo Dalla Valle. I due senatori Nico Olivieri ed Emiliano

Landi, a causa di impegni lavorativi ed universitari, saranno in dubbio fino alla fine

ma si spera di poter godere anche della loro esperienza.

Il tecnico Claudio Pasquali (che allena i ginnasti insieme ad Emanuele Menegozzo e

Loriana Ferrari) dice la sua:

“Siamo soddisfattissimi per il ritorno di Illia che è un valore aggiunto di grandissimo

peso per la nostra squadra che affronterà un campionato molto impegnativo in cui

gareggiano i migliori ginnasti d’Italia e d’Europa. Affronteremo società che hanno

un’esperienza ormai forgiata ma siamo consci di poter dire la nostra, anche se in

questo momento allenarsi in maniera continuativa è molto complicato a causa

dell’espandersi dei contagi.”