Piano vaccini anti-covid: l’Azienda USL di Ferrara cerca infermieri e assistenti sanitari, anche professionisti in pensione

Da oggi, 11 gennaio infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2, possono inviare la loro candidatura all’Azienda USL di Ferrara, che ha indetto specifiche procedure d’urgenza.

Le candidature possono essere presentate anche da professionisti in pensione. E’ necessaria l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

I volontari possono presentare la propria candidatura scrivendo all’indirizzo mail [email protected] lasciando i propri recapiti.

Possono partecipare i cittadini di paesi dell’Unione Europea ma anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità che godano dei diritti civili e politici nel proprio stato di appartenenza.