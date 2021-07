Pianta la marijuana nell’orto, arrestato dai Carabinieri

Venerdì 30 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore (Fe), unitamente ai colleghi della Stazione di Longastrino (Fe), hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di G.S., 63 enne ravennate, incensurato, alla ricerca di stupefacenti.

In particolare i militari da tempo avevano notato strani movimenti nei pressi dell’abitazione e il fare circospetto dell’uomo, da tempo residente in zona.

Ritenendo che il pensionato detenesse presso il proprio domicilio sostanze stupefacenti, i militari hanno dato corso alla perquisizione che permetteva di rinvenire, nell’orto adiacente all’immobile, una serra all’interno della quale vi era una piantagione di 20 piante di marijuana, alte circa 2 metri, che l’incensurato coltivava e dalle quali raccoglieva le infiorescenze stupefacenti.

Una parte delle foglie, già essiccate e pronte all’uso (mezzo grammo) è stata sequestrata all’interno dell’abitazione ove sono stati anche rinvenuti tutti gli attrezzi ed i fertilizzanti utilizzati per le lavorazioni in serra.

Le piante sono state estirpate e sequestrate, mentre il coltivatore è stato arrestato per coltivazione e produzione di stupefacenti. Su disposizione della A.G., dopo la redazione degli atti, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo, che si terrà presso il Tribunale estense.