“Pianura”: presentazione del libro di Marco Belpoliti, giovedì 13 gennaio alle 17 all’Ariostea

Giovedì 13 gennaio alle ore 17, presso la sala Agnelli della bibiblioteca Comunale Ariostea, si terrà la presentazione del libro “Pianura” di Marco Belpoliti. (Einaudi). Ne parla con l’autore Laura Beani.

Che cos’è una di pianura? Che cos’è, in particolare, la pianura italiana per eccellenza, quella Padana? È un territorio, uno spazio geografico, certo. Ma anche luogo dell’anima, condizione esistenziale, traccia indelebile. Pochi luoghi come la Pianura Padana sono allo stesso tempo evidenti e misteriosi. Cuore geografico e produttivo del Paese, la pianura si dispiega allo sguardo esterno apparentemente senza ombre o angoli nascosti: tutti, guardandola da fuori, pensiamo di conoscerla. Ma se ci fermiamo a osservarla meglio, la pianura diventa un oggetto misterioso, un teatro a cielo aperto di malinconie e fantasmi.

Attraverso un viaggio fisico e intellettuale attraverso la Pianura Padana, Marco Belpoliti ne percorre le strade, ne racconta le città e i «paeselli», ma, soprattutto, ne evoca gli abitanti.

Ne esce un libro allo stesso tempo intimo e collettivo, quasi un’autobiografia in forma di paesaggio, striata di nostalgia, capace di raccontare una parte fondamentale dell’Italia, oggi come non mai messa di fronte a una crisi, anche d’identità.