“Piazza degli Eroi”, in scena a Ferrara dal 10 al 12 dicembre lo spettacolo in finale al Premio UBU 2021

Da domani, venerdì 10, a domenica 12 dicembre, per la stagione di prosa al Teatro Comunale, arriva a Ferrara “Piazza degli Eroi”, tra i tre candidati finalisti come ‘Spettacolo dell’anno’ al Premio UBU 2021. “Piazza degli Eroi” di Thomas Bernhard è il testo scelto dal regista Roberto Andò come esordio alla direzione del Teatro Mercadante di Napoli. ”Piazza degli Eroi” è stato rappresentato in tutto il mondo, ma mai prima in Italia.

Lo spettacolo è l’estremo congedo dalla vita e dal teatro con cui il drammaturgo austriaco sceglie di dare un nome e un tempo all’ottusità brutale che vede avanzare sulle macerie del Nazismo. Nel cast anche Renato Carpentieri, Imma Villa e Betti Pedrazzi. Domani e sabato 11 dicembre lo spettacolo inizia alle 20.30, domenica 12 dicembre alle ore 16. Biglietti da 8 a 32 euro, in vendita in Corso Martiri della Libertà 5, sul sito www.teatrocomunaleferrara.it e su www.vivaticket.com.

Durata: 2 ore e 40 minuti, intervallo compreso.

Continuano anche gli appuntamenti tra i protagonisti della stagione di prosa e il pubblico. Sabato 11 dicembre alle ore 12 al Ridotto del Teatro la compagnia racconta lo spettacolo, modera il direttore artistico Marcello Corvino. Ingresso libero e gratuito. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

(Foto di Lia Pasqualino)