“Piazzolla 100!”: il 5 agosto alle 21 a Casa Romei, concerto per il centenario della nascita di Astor Piazzolla

“Aemilia”, la rassegna estiva della Fondazione ‘Arturo Toscanini’ di Parma per il secondo anno tocca Ferrara: una felice collaborazione fra Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, Museo di Casa Romei, Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e Associazione Bal’danza.

Giovedì 5 agosto alle ore 21, nel cortile d’onore del Museo di Casa Romei, protagonista sarà la formazione de ‘La Toscanini Next’ (nella foto sopra di Luca Pezzani), un’orchestra formata da giovani talenti under 35 che fa della commistione dei generi la propria cifra stilistica. La serata sarà dedicata ad Astor Piazzolla, famoso musicista argentino, nel centenario della sua nascita.

Il programma “Piazzolla 100!”, con cui Bal’danza si congeda dai suoi spettatori per la pausa estiva, sarà un viaggio emozionante dove, insieme a Piazzolla, ci sarà spazio per altri “mostri sacri” come George Gershwin, Duke Ellington, Carlos Gardel e Leonard Bernstein.

Ingresso su prenotazione al numero 0532 234130 e all’indirizzo mail drm-ero.casaromei- [email protected]

Al museo si accede dalle 20,30. Biglietto d’ingresso: intero 5 euro, ridotto 2 euro, under 18 e soci Bal’danza gratuito.