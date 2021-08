Piazzolla 100! Tango e A Casa Romei con Bal’danza e La Toscanini Next – VIDEO

Per il terzo concerto della stagione 2021 l’Associazione Bal’danza ha dedicato una applauditissima serata, intitolata al tango di Astor Piazzolla e fatta di una musica piena di sfumature, di passioni e di vitalità al professor Gianni Cerioli, docente, pedagogista, cultore di arti, letteratura, musica e cinema, che ci ha lasciato poco più di un anno fa. Protagonisti della serata l’ensemble dei giovani talenti under35 de la Toscanini next con il direttore Roger Catino, Massimo Ferraguti, clarinetto e saxofono solista, Mascia Foschi, solista e voce narrante sui testi di Giulia Bassi

Una notte di mezza estate nel cortile d’onore del Museo di Casa Romei, con il tango di Astor Piazzolla, per i 100 anni dalla nascita, a Mar del PlataBuenos Aires, del famoso compositore argentino in un viaggio musicale fra Parigi, New York e l’Argentina.

Pprotagonista della serata “La Toscanini Next’ un’orchestra formata da giovani talenti under 35 che fa della commistione dei generi la propria cifra stilistica. Il programma “Piazzolla 100!”, con cui Bal’danza si congeda dai suoi spettatori per la pausa estiva, è stato, come annunciato dall’associazione, un viaggio emozionante, nel tempo e nello spazio che dalla Parigi di Woody Allen di Midnight in Paris e dai mostri sacri della musica americana , Gershwin, Sidneyy Bechet, Gardel, che a Parigi hanno avuto una sorta di battesimo artistico negli anni 20, ha condotto il pubblico fino alla seconda metà del ‘900 all’Argentina di Astor Piazzolla e alla New York di Leonard Bernstein, fra straordinarie evocazioni in musica di blues, jazz e tango argentino.

Il museo di Casa Romei continua così la sua estate in musica, sotto l’attenta regia del direttore del museo, Andrea Sardo, mentre Baldanza , con il direttore artistico, Romano Valentini e la presidente Valeria Borasio, porta in città i giovani talenti della Toscanini Next, diretti ieri sera dal perfetto Roger Catino, direttore, accompagnati in pezzi di grande virtuosismo da Massimo Ferraguti, eccellente clarinetto e saxofono solista.

Una musica molto amata e ricca di suggestioni culturali oltre che emotive, che ha entusiasmato il pubblico anche per l’indovinatissima narrazione sui testi di Giulia Bassi di Mascia Foschi, voce recitante e splendida cantante dei più suggestivi e famosi brani di Piazzolla.