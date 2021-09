Plastic Free: 150 volontari aderiscono alla “Giornata nazionale di pulizia”

Sono stati 150 i volontari che hanno aderito domenica 26 settembre a Ferrara alla raccolta organizzata da Plastic Free. L’associazione ha aderito alla Giornata nazionale di pulizia che ha coinvolto 338 località a livello nazionale.

L’iniziativa ha voluto sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastiche, promuovendo un cambiamento dei gesti.

Il bottino finale – riporta un comunicato di Plastic Free – è stato stimato in 2.800 kg, principalmente bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, ma anche incarti e oggetti vari come pneumatici, bancali, cartelli stradali abbandonati, taniche e rifiuti domestici. Tutto ciò che era possibile è stato differenziato.

Il luogo della pulizia comprendeva alcune aree verdi tra Via Eridano e via Diamantina, aree emblematiche e rappresentative dei cattivi gesti di molte persone, come il lancio dei rifiuti dalle auto e camion in transito, l’abbandono scorretto di guanti e mascherine che si utilizzano negli esercizi commerciali, ma anche la negligenza nell’eliminare i rifiuti da parte di lavoratori che frequentano alcuni esercizi commerciali/industriali della zona.