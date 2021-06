PLLLMANO: Ariosto ripescato per le finali Under 15 maschili

Grazie alla rinuncia di Carpi, i ragazzi di Puddu si giocheranno lo scudetto a Misano, dal 6 al 10 luglio

Anche l’Ariosto Pallamano Ferrara entra nella “top sixteen” d’Italia per la Categoria Under15 maschile. I ragazzi di coach Stefania Puddu parteciperanno a Misano (6-10 Luglio) alle finali Nazionali in una “bagarre” che si preannuncia entusiasmante con in palio il “Titolo Italiano” di categoria. L’annuncio, del ripescaggio, è giunto dopo l’ufficiale rinuncia da parte della Pallamano Carpi che ha favorito un ripescaggio per i Ferraresi, classificatisi terzi nelle finali Regionali disputate a Nonantola. Tanto inatteso quanto sperato si materializza dunque il sogno di 16 ragazzi dopo un percorso iniziato solamente due anni fa. Un’esperienza suggestiva che arricchirà il bagaglio tecnico e sociale dei giovani atleti con la possibilità di acuire la passione per questo bellissimo sport.

ELENCO CONVOCATI

Trevisani Andrea (K) (2006)

Giovannelli Alessio (VK) (2007)

Sivieri Christian (2008)

Lodi Tommaso (2008)

Raimondi Mattia (2007)

Rossetti Edoardo (2007)

Goreacii Dumitru (2006)

Rondinelli Gianluca (2006)

Ferrari Kevin (2006)

Molesini Niccolò (2007)

Camerani Tommaso (2007)

Gaudenzi Jacopo (2007)

Vitali Tommaso (2008)

Di Gaetano Leon (2008)

Biancoli Samuele (2008)

Pusinanti Andrea (2008)

Pavani Federico (2009)