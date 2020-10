FIPSAS: SCARSA PESCOSITA’ NEL BOICELLI

Per la quarta edizione del del “Ferrara Bass Master”

Il campo di gara del Canale Boicelli ha ospitato, domenica scorsa 18 Ottobre, la quarta edizione del “ Ferrara Bass Master “ gara a coppie che ha visto la presenza di 17 equipaggi, organizzazione curata da Dimensione Pesca di Ferrara. Probabilmente a causa dei lavori che interessano questo tratto d’acqua in questo periodo, la pescosità è stata relativamente bassa, comunque la maggior parte delle coppie in gara è riuscita nell’intento di portare pesci alla pesatura. La manifestazione è stata patrocinata da FBA, Erakles, Fiorellini, Dimensione Pesca, Bonfiglioli, TE Distribution e dalla Sezione Provinciale Fipsas di Ferrara. La manifestazione denominata anche Memorial Marco Pedriali, Giuseppe Bacchini e Mauro Buzzoni ha visto l’organizzazione consegnare alla Associazione Giulia un assegno da 800 euro. Per quello che compete all’aspetto prettamente agonistico la gara è stata vinta dalla coppia Stabellini-Tenani con 4,132 kg di pescato, seconda piazza per Taiti- Piacente con 2,138 kg, terza piazza per Rondinini- Finocchi con 2,112 kg, quarto per Verzella- Graziadelli con 1,420 kg, quinto per Canella- Gatti con 1,344. Pesce più grosso “Big Bass” per Stabellini- Tenani con un Black Bass di 1,230 kg. Domenica prossima 25 Ottobre il campo di gara del Po di Volano a Medelana ospita una gara di Canna d’Oro riservata alla pesca al

colpo.