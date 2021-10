Poggio Renatico, arrestato il 22enne ladro seriale nei supermercati

Cinque furti commessi al supermercato ‘Coop’ di Poggio Renatico (Fe), reati per cui era stato più volte denunciato, in stato di libertà e, una volta, anche arrestato in flagranza. Ma anche una serie di altrie reati, commessi a Ferrara, per i quali era già stato denunciato

E’ la lista dei reati commessi da un giovane di 22 anni, M.M., poggese e già noto alle forze dell’ordine, che gli hanno aperto, mercoledì scorso, le porte dell’Arginone

I gravi indizi di colpevolezza e la frequente reiterazione della condotta illecita, hanno portato il GIP del Tribunale di Ferrara a disporne la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo che si terrà col rito ordinario nel capoluogo.