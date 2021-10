‘Pomeriggi d’autore’: Chiara Forlani presenta ‘Una rosa tra i capelli. Io e Boldini’, il 28 ottobre alle 18 alla Biblioteca Bassani di Barco

Racconta di un dialogo tra due donne, tra passato e presente, sullo sfondo di una passione per l’arte, il libro di Chiara Forlani, ‘Una rosa tra i capelli. Io e Boldini’ che giovedì 28 ottobre alle 18, sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autrice Milvia Malservigi, con accompagnamento musicale a cura di Cristiano Giuliani.

Il libro nasce da due grandi passioni: l’amore per l’arte e la profonda ammirazione per il passato. L’arte è quella dell’immaginifico Giovanni Boldini, impareggiabile virtuosista del pennello. Le sale del museo Boldini di Ferrara hanno plasmato la coscienza di Viola, la protagonista. Ne è stata influenzata fin da piccola, subendo il fascino irresistibile della sua opera. Il passato e la saggezza dell’esperienza vestono invece i panni di Giacinta, personaggio “forte” del libro. Le sue scelte di vita sono guidate dall’accettazione, acquisita attraverso esperienze sofferte. Giacinta è una nonna accorta e previdente, che scrive un memoriale destinato alla nipote Viola, per infonderle fiducia. L’epilogo dolceamaro del romanzo apre le porte del cuore alla speranza per entrambe le donne, impegnate in un intenso colloquio muto, dal passato al presente.

Ingresso fino a esaurimento posti (con green pass e mascherina)

Info: tel. 0532797418-414